Filmfestival Oostende: vrouwen baas en 65 premières Leen Belpaeme

19 augustus 2019

18u26 3 Oostende 60 procent van de films die in september vertoond worden tijdens het Filmfestival Oostende vertoond, werden geregisseerd door een vrouw of worden gedragen door sterke vrouwelijke vertolkingen. In totaal worden tussen 6 en 14 september meer dan 90 films vertoond, waarvan 65 premières.

“We lanceren het programma altijd last-minute omdat er altijd nog opportuniteiten zijn op internationale festivals”, vertelt directeur Peter Craeymeersch. Het Filmfestival pakt tijdens de 13de editie uit met een sterk programma. “We hebben nog nooit zoveel premières gehad als dit jaar. We zijn dan ook vrij zeker van onze programmatie. We hebben met Look ook de beste competitie ooit. We hebben zowat alle winnaars uit Cannes. Bij de Taste of Europe-competitie kan je dan weer heel wat films terugvinden die niet in België vertoond worden.” Master Lynn Van Royen schoof dit jaar het thema Leading Ladies naar voren. Dat is ook duidelijk te merken in de selectie. Er worden niet enkel films gebracht die gaan over vrouwen, maar ook vrouwelijke regisseurs en actrices zijn sterk vertegenwoordigd.

Familiedag

Helemaal nieuw dit jaar is de familiedag op zondag 8 september. Tiktak zal hier vertoond worden voor de allerkleinsten. Voor iets oudere kinderen zijn er afleveringen van Vos en Haas. In de namiddag staan avant-premières van Pachamama en Binky Bill de film op het programma. De tieners kunnen afsluiten met de D5R fandag in aanwezigheid van de cast.

Vlaamse producties

Het Filmfestival van Oostende focust van bij de start ook op Vlaams talent. Er zijn heel wat Vlaamse producties van The best of Dorien B, Bastaard, Sinner tot Retrospekt van Esther Rots met Lien Wildemeersch en Circé Lethem. Jan Decleir krijgt dan weer een Lifetime Achievement Award. Er zijn dit jaar ook opnieuw heel wat series met onder meer Grenslanders en het tweede seizoen van Callboys, met achteraf een Callboys-party. Regisseur Jan Eelen krijgt dit jaar een ster op de zeedijk. Alle info en tickets via www.filmfestivaloostende.be. Een festivalpas kost 30 euro, daarmee kan je een ganse week alle films bekijken. Vanaf 1 september betaal je 39 euro voor een pas.