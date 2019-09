Filmfestival Oostende verhuist naar januari: “Dan zitten we pal in het awardseizoen” Leen Belpaeme

13 september 2019

12u03 8 Oostende Het Filmfestival Oostende zal niet meer in september, maar in januari plaatsvinden, in aanloop naar de grote internationale festivals zoals Berlijn en Cannes. Verder krijgen de Ensors het gezelschap van de Jamies én breidt het festival uit naar De Grote Post.

Het Filmfestival, waarvan de huidige editie zaterdag eindigt, is in 13 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in de filmwereld. Om verder te kunnen groeien, worden in de toekomst enkele wijzigingen doorgevoerd. De volgende editie duurt van 15 tot 23 januari 2021. “We hebben de voorbije jaren een sterk inhoudelijke lijn uitgebouwd en we konden dit jaar meer dan 45.000 bezoekers bekoren. We hadden dat bij de start niet durven dromen”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch.

Gent in oktober

“Het was nu tijd om vooruit te kijken in deze snel evoluerende audiovisuele sector.” Het Filmfestival heeft een plan uitgewerkt waarbij vooral de verhuis naar januari in het oog springt. “Op deze manier is er een betere spreiding in de festivalkalender, met ook het Filmfestival van Gent in oktober, en we hopen dat zo ook de releasekalender van films zo beter kan gespreid worden. We sturen aan op samenwerking met andere festivals, zodat Vlaamse films een groter publiek kunnen bereiken.”

Januari is het uitgerekende moment om het bilan op te maken van het voorbije jaar. Ook internationaal is dit de periode waarop de lijstjes gemaakt worden. We komen nu in het awardseizoen terecht en dat is een geschenk voor ons Wim Vanseveren

Voor de Ensors is verplaatsing van het festival een verbetering. “Januari is het uitgerekende moment om het bilan op te maken van het voorbije jaar. Ook internationaal is dit de periode waarop de lijstjes gemaakt worden. We komen nu in het awardseizoen terecht en dat is een geschenk voor ons”, zegt voorzitter Wim Vanseveren.

Ensors én Jamies

Naast de Ensors zullen trouwens de Jamies geïntroduceerd worden op het volgende Filmfestival. De bedoeling van de nieuwe awards is om de beste online-contentmakers van het jaar te eren tijdens een apart gala-event.

Uitbreiding naar CC De Grote Post

Door de forse stijging in bezoekersaantallen is het belangrijk om ook de capaciteit te verhogen. “Vandaag worden de grotere gala-events al in Kursaal Oostende georganiseerd, maar voor de reguliere programmatie is 80 procent van de vertoningen om 20 uur uitverkocht. Bovendien is er door het succesvolle scholenparcours niet voldoende plaats voor projecties overdag. We zullen daarom de capaciteit uitbreiden door in de toekomst ook De Grote Post als bijkomende vaste festivallocatie toe te voegen aan de Kinepolis en het Kursaal. Deze uitbreiding naar het stadscentrum zal ook bijdragen tot de festivalbeleving”, zegt Peter Craeymeersch.

De stad Oostende is tevreden met de verhuis van het Filmfestival. “Op die manier krijgt de stad een betere spreiding van de culturele evenementen en kan de werking van de culturele organisaties nog beter op elkaar afgestemd worden. Dit zal leiden tot een rijker cultuurprogramma”, vertelt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

De fans van het Filmfestival Oostende moeten niet vrezen dat het nu extra lang wachten is tot een volgende editie. Zo werd twee jaar geleden al werk gemaakt van een jaarwerking met Cinema Storck. Ook hier komt er een verdere uitbreiding met onder meer een jongerenwerking. “In de zomermaanden van 2020 zal er verder nog een openluchtprogrammatie, zijn waar het beste van de Vlaamse film zal vertoond worden”, maakt burgemeester Tommelein bekend.