Filmfestival Oostende pakt uit met Koen De Bouw als master, Vlaamse prent ‘Red Sandra’ opent Leen Belpaeme

06 oktober 2020

10u27 0 Oostende Voor zijn eerste wintereditie op 15 januari pakt het Filmfestival Oostende uit met Koen De Bouw als ‘master’. ‘Red Sandra’ van Jan Verheyen en Lien Willaert is dit jaar de grote opener.

Koen De Bouw (55) is alomtegenwoordig in de Vlaamse filmgeschiedenis van de voorbije 20 jaar. Hij was dan ook de ideale man om ‘master’ te zijn van de 14de editie van het Filmfestival. De master mag elk jaar een thema naar voren schuiven. Koen De Bouw stelde het thema ‘Age before beauty’, leeftijd voor schoonheid, voor. Hij wil daarmee hulde brengen aan het verhaal en een ode aan de scenarioschrijvers. “Ik wil vooral inhoud laten primeren. Het is een ode aan het vak van scenarist. Aan de top van de piramide staat een goede scenarist, daar vertrekt elk goed verhaal”, aldus De Bouw.

Livestream

De Vlaamse prent ‘Red Sandra’ van Jan Verheyen en Lien Willaert mag het Filmfestival op 15 januari openen. De film en de livestream van het rodeloperevent zullen niet enkel te zien zijn in Kinepolis Oostende, maar over in Vlaanderen.

‘Red Sandra’ vertelt het verhaal van Sandra Massart. “Dit verhaal moest verteld worden", stellen Jan Verheyen en Lien Willaert. “Het is een waargebeurd verhaal over de ondraaglijke willekeur van het noodlot, over de ongelijke strijd tussen een vader en de farma-industrie en over de aartsmoeilijke vraag wanneer een leven nog de moeite waard is om geleefd te worden. Maar het is vooral een verhaal over de onvoorwaardelijke totale liefde van een vader voor zijn dochter”, licht het koppel toe.