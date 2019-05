Filmfestival Oostende neemt promospot op met honderdtal vrouwen op de strekdam Leen Belpaeme

25 mei 2019

18u26 0

Tussen 6 en 14 september zal Filmfestival Oostende een duidelijk vrouwelijke stempel krijgen. Daar hoorde ook een promospot bij met vrouwen, ... veel vrouwen. FFO deed een oproep naar vrouwelijke figuranten. Een honderdtal vrouwen verzamelde op de westelijke strekdam voor de opnames. Hun taak was om de knappe master Lynn Van Royen met vastberaden tred te volgen over de strekdam. Master Lynn Van Royen zet dit jaar leading Ladies centraal. “Ik heb een enorm respect voor mensen, mannen of vrouwen, die de kracht en het lef vinden om hun leven in handen te nemen, op welke manier dat dan ook is. Het gaat niet alleen om carrière maken en kinderen krijgen, maar ook om te stoppen met zich te vergalopperen in de drukte, of om durven hulp te vragen wanneer het nodig is. WAT ze beslissen maakt niet uit, dat zij ZELF beslissen, wel. Hier gaat het heel concreet dus om ‘leading ladies’, zij leiden hun eigen leven. Met vallen en opstaan, telkens weer, soms met steun maar soms ook zonder.” De vrouwen die afzakten voor de opnames vinden het alvast een goed thema. “Ik vond het heel leuk om te doen. Lynn Van Royen is een jonge actrice met veel pit. Ik vond haar heel goed in Luizenmoeder. Het thema is ook heel mooi. Het is goed dat ze de vrouwen steunt. We zijn als vrouw moeder, maar we werken ook en we moeten het allemaal combineren", vertelt de Oostendse Anne Vanden Bilcke.