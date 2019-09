Film over Oostendse Vistrap in première op Filmfestival: “Enige plek in België waar je verse vis

06 september 2019

17u17 1 Oostende Het Filmfestival Oostende neemt in de programmatie ook enkele lokale toetsen op. Zo wordt zondagavond de eerste Food’O movie gelanceerd over de Vistrap in Oostende. Food’Oostende zet al twee jaar de gastronomische troeven van de stad in de kijker. “De Vistrap is uniek in België en de vissers hebben een indrukwekkend verhaal, dat wilden we graag eens op het grote scherm brengen”, vertelt Pieter Hens van Toerisme Oostende.

Op zondag 8 september organiseert Food’Oostende een Movie Night gekoppeld aan de vertoning van ‘Fisherman’s Friends’. Er werd een video gemaakt over de vissers en visverkopers van de Vistrap in Oostende. Het is al het tweede filmpje waarmee Toerisme Oostende de visserij aan het grote publiek wil voorstellen. Er werd al een film gemaakt over de vissersfamilie Desmit. “We wilden de film van 14 minuten deze keer echter op het grote scherm lanceren”, licht Pieter Hens van Toerisme Oostende toe. Tot nu toe lag de focus vooral op sociale media om ondernemers die met passie bezig zijn met eten en drinken in de kijker te plaatsen.

We willen tonen wat er allemaal aan het gebeuren is in Oostende. Eten en drinken zijn een heel belangrijk deel van toerisme. Mensen zijn ook echt op zoek naar nieuwe adresjes hier Pieter Hens

Gastronomische troef

“Twee jaar geleden zijn we met Food’Oostende gestart om de gastronomische troeven van de stad te bundelen. Want er is wel een groot aanbod, maar dat is niet altijd bekend. Met Food’Oostende kunnen we de gastronomie niet enkel promoten, maar ook een stimulerende rol spelen. Je merkt dat ondernemers elkaar inspireren. Met de Movie Night brengen we enerzijds de sector samen, maar we tonen ook aan het publiek wat de troeven van Oostende zijn.” Food’Oostende zet niet enkel restaurants centraal. “Iedereen die met passie bezig is met eten en drinken kan aan bod komen. Dat gaat van winkels tot streekproducten, maar natuurlijk ook horecazaken.” Oostende staat gastronomisch steeds meer op de kaart. “Je merkt dat het aanbod de laatste jaren sterk is uitgebreid. We hebben ook steeds meer zaken in een hoger segment. Dat ligt niet enkel aan Food’Oostende, maar het versterkt elkaar wel. We willen tonen wat er allemaal aan het gebeuren is in Oostende en we zien dat daar heel wat respons op komt. Eten en drinken zijn een heel belangrijk deel van toerisme. Mensen zijn ook echt op zoek naar nieuwe adresjes hier.”

Uniek verhaal

Voor de film was het niet ver zoeken naar een onderwerp. “De Vistrap onderscheidt ons van andere badplaatsen. Het is effectief de enige plek in België waar je verse vis kan kopen van de boot. Vis is het meest authentieke product dat we kunnen aanbieden in Oostende. De vissers hier hebben ook een uniek verhaal. Het is indrukwekkend om die te horen. Deze film op groot scherm, dat is een hommage aan de vissers”, zegt Hens nog. De film wordt volgende week ook op sociale media gelanceerd. Ondertussen worden in het festivalcafé ook gans de week ongepelde garnalen aangeboden van de Vistrap. “We geven er een tutorial bij van hoe je garnalen moet pellen. We willen in de toekomst meer inpikken op andere evenementen om het Food’O-verhaal te brengen en ondertussen tonen we troeven van de Vistrap.” Erbij zijn kan helaas enkel voor wie al tickets besteld had, want ze zijn uitverkocht.