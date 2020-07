Fietstaxi brengt minder mobiele mensen nu ook naar centrum of strand Leen Belpaeme

23 juli 2020

14u54 0 Oostende Oostende zet al fietstaxi’s in om minder mobiele mensen naar ontmoetingscentra te brengen, maar vanaf nu kan je de fietstaxi ook reserveren voor een uitstap naar het centrum van de stad of het strand. Opgelet, je moet wel reserveren en het is enkel mogelijk van vrijdag tot en met maandag.

“Het initiatief kadert in het relanceplan van de stad. We willen mensen die moeilijk te been zijn toch de kans geven om op een vlotte en aangename manier naar het centrum of het strand te gaan”, zegt schepen Hina Bhatti. Het gebruik van de fietstaxi is gratis. “Mensen moeten wel reserveren. Tussen de ritten door houden de fietstaxi’s halt ter hoogte van het stationsplein. Mensen die aankomen met de trein kunnen er dan eventueel gebruik van maken om tot aan de taxistand gebracht te worden. Het is wel nog altijd het best om te reserveren om zeker te zijn dat je de fietstaxi kan gebruiken.” Achteraan de fietstaxi kan een rolstoel bevestigd worden en in de cabine voor twee personen kan ook een rollator mee. De taxi wordt elektrisch aangedreven. De service kan enkel gebruikt worden voor korte verplaatsingen binnen het centrum.

Coronaproof

Tijdens de ritten worden alle veiligheidsmaatregelen in acht genomen. De chauffeur draagt een mondmasker met een doorzichtig venster en na elke rit wordt de taxi gereinigd.

Reserveren voor de fietstaxi kan via toegankelijkheid@oostende.be of 0479/61.03.10 tijdens de werkuren. De taxi rijdt van vrijdag tot en met maandag tussen 10 en 18 uur.