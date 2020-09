Fietsster zwaargewond nadat ze door twee verschillende wagens wordt aangereden bij ongeval in Oostende Bart Boterman

14 september 2020

12u49 0 Oostende In de Alfons Pieterslaan in Oostende is maandag rond 10.40 uur een fietsster opgeschept door een personenwagen en zo’n honderd meter lang meegesleurd op de motorkap. De wagen botste daarna met een lichte vrachtauto, waardoor het slachtoffer van op de motorkap op de grond terechtkwam en nog werd aangereden door een derde voertuig.



De brandweer moest de opgeschepte fietsster bevrijden van onder dat derde voertuig, een Mercedes. Het slachtoffer werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De auto die het ongeval veroorzaakte, een Volkswagen Polo, eindigde tegen een boom. Ook die bestuurster, een oudere vrouw, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Vermoedelijk werd ze onwel. Naast de lichte vrachtauto van Renault waartegen de Volkswagen Polo botste, raakte nog een Mini Cooper beschadigd.

“De aanrijdende wagen kwam uit de richting van Petit Paris en reed richting het stadhuis. Om ongekende reden week de persoon achter het stuur af van de rijbaan. Een fietsster werd een heel eind meegesleurd en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Nog andere voertuigen raakten beschadigd. De plaats is momenteel in beslag genomen door het parket. Het is afwachten of er een verkeersdeskundige wordt aangesteld”, zegt commissaris Kris Allary van de lokale politie Oostende.