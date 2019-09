Fietsroute Groen Lint officieel voor open verklaard: “Samenwerking met Vlaamse Bouwmeester is uniek” Timmy Van Assche

07 september 2019

21u18 0 Oostende Het Groen Lint, een fietspad van 35 kilometer langs de groene stadsrand van Oostende, werd officieel ingereden. Met een nieuw park bij woonzorgcentrum De Drie Platanen, in de Nieuwpoortsesteenweg 759, is de route een nieuwe trekpleister rijker.

Het startschot voor het Groen Lint situeert zich zo'n zes jaar terug in de tijd en was een stokpaardje van ex-burgemeester Jean Vandecasteele. Nu is het parcours zo goed als af. Het verbindt vijftien groene zones in de stadsrand met elkaar. “Het Groen Lint leeft en is interactief”, zegt bevoegd schepen Björn Anseeuw (N-VA). “Deelruimten krijgen nieuwe invullingen, denk maar aan Raversyde, park Nieuwe Koers, Astropolis, fietspaden door de scholen Pegasus en Sint-Andreas, de Tuinen van Stene, het Geuzenbos en de Keignaert. Elke etappe langs dit Groen Lint kreeg een specifieke rol zoals landbouw, waterbuffering, recreatie en natuur. Hierbij wordt resoluut de kaart getrokken van duurzame stadsontwikkeling.”

Vlaamse Bouwmeester

Er werden al drie pilootprojecten gerealiseerd: park Nieuwe Koers, de Tuinen van Stene en de omgevingsaanleg Keignaert. “Een ander pilootproject is de omgevingsaanleg van de Oosteroeverduinen, waar er onder andere anderhalve hectare nieuwe duinen zullen worden bijgemaakt. Bijna alle opdrachten in de groene gordel werden toegewezen na organisatie van een wedstrijd in samenwerking met het team Vlaams Bouwmeester, zoals de Tuinen van Stene teen de Snaaskerkepolder. Wedstrijdformules garanderen namelijk dat de ontwerper die de opdracht het best begrepen heeft, aan de slag kan en dat we uiteindelijk ook een zeer kwalitatieve publieke ruimte kunnen ter beschikking stellen aan de Oostendenaar en bezoekers.”

Park Nieuwe Koers

Met een fietstochtje werd het Groen Lint officieel ingehuldigd. Het startschot vond plaats bij park Nieuwe Koers. “Dat is er gekomen in samenwerking met woonzorgcentrum De Drie Platanen en het team Vlaamse Bouwmeester”, vervolgt Anseeuw. “Jonge beloftevolle architecten kregen hierbij de kans om hun eerste publieke opdracht uit te voeren. Dit alles maakt van dit park een uniek samenwerkingsproject en laat zich ook voelen op het terrein. Het woonzorgcentrum en het park vloeien harmonieus in elkaar over.” De verschillende functies in het park – het woonzorgcentrum, Astropolis en het centrale open gedeelte – worden verbonden met elkaar via een fietspad van zowat anderhalve kilometer. Het fietspad vormt een geheel met het eerder aangelegde fietspad langs de oefenrenbaan en atheneum Pegasus. Dit nieuwe fietstracé is een alternatief voor het fietspad dat nu langs de Duinkerkseweg ligt. “Het nieuwe traject is lager gelegen en veel windluwer”, oppert Anseeuw. “Bovendien is er een directe verbinding met de omliggende wijken via de Spalaan, Prins Roselaan en de Steensedijk.”