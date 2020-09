Fietspaden zuidkant Elisabethlaan krijgen broodnodige opknapbeurt Timmy Van Assche

20 september 2020

11u14 0 Oostende De fietspaden langs de Elisabethlaan wordt in een nieuw jasje gestopt - en dat is hard nodig. Concreet gaat het over de zuidkant van de belangrijke verbindingsweg of de kant van de onpare huisnummers. Als alles meezit, zijn de werken eind september al voorbij.

De werken gebeuren in opdracht van Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer. Ze omvatten de aanleg van rood asfalt ter vervanging van het huidig fietspad in grijze dallen. En da’s nodig: sommige dallen liggen los, zijn verschoven of vormen diepe kuilen. Vóór de zomer werd het stuk tussen de Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg richting zee uitgevoerd, zeg maar de noordkant van de Elisabethlaan of de zijde met de pare huisnummers. Deze nieuwe werken zijn gelijkaardig, maar gebeuren nu in de richting van de Sint-Janskerk. De dallen van het fietspad worden uitgebroken, de fundering geëffend en daarop komt een nieuwe rode asfaltlaag. Plaatselijk gebeurt nog herstel met rode klinkers. De werken starten aan de Vredestraat en lopen tot de Vrijheidstraat.

Zowel de parkeerstrook als het eerste rijvak worden ingenomen als werkzone. Het doorgaand autoverkeer kan ongehinderd passeren via de tweede rijstrook van de Elisabethlaan. De kruispunten blijven open. Fietsers worden echter wel omgeleid via de achterliggende wegen. De voltooiing is voorzien tegen 30 september, als het weer tenminste meezit.