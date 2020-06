Fietspaden in Elisabethlaan krijgen heraanleg in rode asfalt Timmy Van Assche

01 juni 2020

11u36 0 Oostende Het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 8 juni met de heraanleg van de fietspaden in de Elisabethlaan tussen de Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg.

Recent werden hier alle nutsleidingen vernieuwd. Nu de werken van de nutsmaatschappijen en de stad achter de rug zijn, begint AWV dus met de heraanleg van de fietspaden in rode asfaltverharding. “De fietspaden worden aan beide zijden vernieuwd. Concreet gaat het over het gedeelte tussen de Vredestraat en de Vrijheidstraat. Enkel de zones in grijze dallen worden aangepakt. Zones die enkele jaren geleden al in rode betonstraatstenen werden heraangelegd, blijven behouden”, benadrukt schepen Björn Anseeuw (N-VA). Daarnaast legt AWV nog het stuk - zeg maar de oprit, voetpad én fietspad samen - aan tussen de oprit van supermarkt Lidl en de Vredestraat. Daar wordt ook nieuwe rode asfalt gelegd.

De fietspaden in het gedeelte van de Elisabethlaan tussen de Nieuwpoortsesteenweg en de Vredestraat die al heraangelegd zijn, worden niet meer verder aangepast.

“Om alles vlot en veilig te laten verlopen, worden aan beide zijden van de Elisabethlaan de parkeerstrook en het rechterrijvak ingenomen. Over de volledige lengte geldt een parkeerverbod, zoals tijdens de werken van de nutsmaatschappijen. Voor de fietsers zijn er omleidingen”, benadrukt de stad.

De situatie wordt ter plaatse duidelijk gesignaleerd. De werkzaamheden zullen tot eind juni duren. Bewoners moeten er rekening mee dat de garages tijdens de werken niet bereikbaar zullen zijn.