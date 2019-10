Fietsers opgelet: werken aan verbinding Groene 62 in Zandvoordestraat Timmy Van Assche

06 oktober 2019

17u16 5 Oostende Van 7 oktober tot en met 8 november worden werkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van de fietsverbinding Groene 62 in de Zandvoordestraat.

“De werken zijn noodzakelijk om de op- en afrit naar de Groene 62 te laten aansluiten op het nieuwe, vrijliggend fietspad die wordt aangelegd in de Zandvoordestraat. Om de werken vlot en veilig te laten verlopen, wordt het fietsverkeer omgeleid. Fietsers kunnen vanuit Zandvoorde via de brug naar de Zandvoordestraat en omgekeerd”, laat de stad weten. Omwille van werkzaamheden aan het warmtenet is er geen autoverkeer mogelijk over de brug van de A10. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang gegarandeerd. Fietsers vanuit Zandvoorde kunnen via de Grintweg - Karperstraat naar Oostende en omgekeerd. Fietsers komende van de Groene 62 kunnen afrijden ter hoogte van de Karperstraat en via de Karperstraat verder rijden richting Oostende en omgekeerd. De situatie zou ter plaatse duidelijk gesignaleerd moeten worden.