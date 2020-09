Fietser Kenneth (36) overlijdt zes dagen nadat hij door auto wordt opgeschept Bart Boterman

25 september 2020

16u52 0 Oostende De 32-jarige Kenneth Laridon uit Oostende is donderdag overleden na een zwaar ongeval op vrijdag 18 september in de Eigen Haardstraat. Nadat hij op zijn fiets werd opgeschept door een wagen, vocht de man zes dagen lang voor zijn leven. Hij is toch aan zijn verwondingen bezweken.

De sportieve jongeman was al tien jaar aan de slag bij Zuivelhandel Vandamme. Daar beschouwden ze Kenneth niet enkel als een werknemer, maar ook als vriend en zelfs zoon. Vorige week vrijdag was Kenneth rond 15.30 uur met zijn fiets op weg van het werk naar huis. De 45-jarige bestuurder van de wagen raakte volgens zijn verklaringen verblind door de zon en had Kenneth te laat opgemerkt, met dramatische gevolgen.

De fietshelm van Kenneth ving een groot deel van de klap op, maar toch raakte hij levensgevaarlijk gewond. Uiteindelijk mochten operaties niet baten. Op sociale media reageren tal van vrienden met verbijstering op het overlijden.