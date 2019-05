Fietser gewond door auto die rechts afslaat maar hem niet opmerkt Bart Boterman

27 mei 2019

18u14 0 Oostende In de Kreekstraat in Oostende, aan het AZ Damiaan, is maandag rond 11 uur een fietser gewond geraakt door een ongeval met een personenwagen.

De 49-jarige Oostendenaar kwam ten val door een auto die rechts wilde afslaan. De bestuurster, een 28-jarige vrouw uit Oudenburg, had de fietser niet opgemerkt. De man werd overgebracht naar de spoedafdeling van het AZ Sint-Jan campus Henri Serruys in Oostende. Er is geen levensgevaar.