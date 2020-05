Fietser (86) overleden na aanrijding door vrachtwagen op Torhoutsesteenweg Bart Boterman

20 mei 2020

12u08 28 Oostende Op de Torhoutsesteenweg in Oostende is woensdag rond 10.45 uur een dodelijk ongeval gebeurd. Een fietser (86) werd opgeschept door een vrachtwagen bij het oversteken van de rijbaan, ter hoogte van de Kastanjelaan.



Getuigen zagen het ongeval gebeuren en belden de hulpdiensten. Politie, brandweer, MUG en ambulance snelden ter plaatse. Het slachtoffer was echter al aan zijn verwondingen overleden. Een reanimatiepoging mocht niet meer baten. Volgens de politie van Oostende is het slachtoffer een 86-jarige man uit Oostende. De begrafenisondernemer is het lichaam inmiddels komen ophalen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Het onderzoek loopt volop.

