Fietser (41) onder invloed van drugs wordt opgeschept nadat hij geen voorrang verleent Bart Boterman

18 oktober 2019

14u00 9 Oostende Aan de Kennedyrotonde is donderdagavond een zware aanrijding gebeurd tussen een fietser (41) en een personenwagen. De fietser werd opgeschept en verbrijzelde het raam van het voertuig. De man raakte lichtgewond, maar bleek zelf in fout omdat hij voorrang moest verlenen. Op de koop toe riskeert de fietser een vervolging omdat hij onder invloed van drugs was.

Het ongeval gebeurde rond 22.20 uur, aan de afslag om naar Bredene te rijden. De fietser stak over en de automobilist kon een aanrijding niet meer vermijden. Aan de voorruit van het voertuig te zien, was de impact zwaar. Politie, ambulance en MUG kwamen ter plaatse en er ontstond heel wat verkeershinder. Volgens de politie van Oostende was de fietser echter in fout.

“Dat gezien er haaientanden staan geschilderd op het fietspad bij de oversteek en hij dus voorrang moest verlenen. De man raakte lichtgewond. De automobilist, een 36-jarige Oostendenaar, legde een negatieve adem- en drugstest af. De fietser (41) uit Oostende legde echter wél een positieve drugstest af”, zegt commissaris Katrien Jonckheere van de lokale politie Oostende. De man kijkt dus aan tegen vervolging voor de politierechtbank voor drugs in het verkeer, raakte gewond en moet mogelijk opdraaien voor de schade aan het voertuig. In geval van drugs is het lang niet zeker of de verzekering tussenkomt.