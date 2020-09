Fietser (25) met drugs op zak verstopt zich in de struiken maar politie kan hem alsnog vatten Bart Boterman

15u33 0 Oostende De politie van Oostende wou donderdagnacht rond 00.15 uur een fietser (25) doen stoppen in de Verenigde Natieslaan omdat die zich gedacht gedroeg. De fietser, een man uit Bredene, probeerde echter te vluchten en nam het hazenpad.

Toen de politie het spoor kwijt raakte, doorzochten ze de omgeving. Volgens woordvoerder Kris Allary werd de man teruggevonden in de struiken. Hij bleek duidelijk onder invloed van verdovende middelen en tijdens een fouille bleek hij ook nog eens drugs op zak te hebben. De man meegenomen naar de politiecel om eerst zijn roes uit te slapen. De man wordt mogelijk nog vervolgd voor drugsbezit.

Wat later werd nog een 47-jarige bestuurder uit Middelkerke uit het verkeer gehaald, dit keer in de Elisabethlaan. De man was onder invloed van alcohol, dermate dat zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken.