Fietser (22) naar ziekenhuis gebracht na aanrijding in E. Moreauxlaan Bart Boterman Leen Belpaeme

20 februari 2020

13u45 0 Oostende Een 22-jarige fietser is woensdagavond rond 18.30 uur naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een personenwagen langs de Eduard Moreauxlaan in Oostende.

De fietser kwam uit de Slijkensesteenweg en zou ter hoogte van de verkeerslichten de Eduard Moreauxlaan oversteken op het voorziene fietspad. Op dat moment stonden de Blauwe Bruggen omhoog om een schip door te laten, was er een omleiding voorzien voor personenwagens en stond er een file. De bestuurder van de personenwagen kwam uit de richting van Bredene, diende voorrang te verlenen en had de fietser niet opgemerkt. De jongeman kwam op de linkervoorzijde van de auto terecht. De fietser, een Oostendenaar, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval werd de verkeershinder, die al aanzienlijk was door de openstaande bruggen, nog groter.