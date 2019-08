Fietsendief gearresteerd nadat burger gestolen fiets ziet rijden Bart Boterman

21 augustus 2019

16u53 0 Oostende De politie van Oostende heeft woensdagmorgen een fietsendief (45) gearresteerd nadat die door een opmerkzame burger werd betrapt, al rijdend op een gestolen fiets. Bij de dief werden nog vier fietsen en een bromfiets aangetroffen, die volgens de politie vermoedelijk gestolen zijn.

Volgens commissaris Katrien Jonckheere kreeg het slachtoffer van de fietsdiefstal een melding via de sociale media. “De melder had de gestolen fiets opgemerkt. De fiets werd bestuurd door iemand die de melder kent. Een patrouille kon de verdachte, een 45-jarige man uit Oostende, aantreffen met de gestolen fiets. Bij hem thuis werden nog vier fietsen en een bromfiets aangetroffen, die vermoedelijk eveneens gestolen zijn”, zegt de commissaris. De man werd gearresteerd en ter beschikking gesteld van het parket van Brugge, die nog moet beslissen of de fietsendief voor de onderzoeksrechter moet komen. “Intussen wordt verder onderzoek gevoerd”, aldus commissaris Jonckheere.