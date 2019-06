Fietsdief riskeert vijf jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

26 juni 2019

15u54 0 Oostende Een 31-jarige man riskeert vijf jaar cel in beroep voor 30 fietsdiefstallen aan het zwembad van Oostende vorig jaar. In eerste aanleg kreeg de man drie jaar cel.

Zijn advocaat vroeg in beroep een lichtere straf. “Hij heeft zich inderdaad schuldig gemaakt aan de diefstallen”, zegt zijn advocaat. “Hij en zijn kompaan werden op heterdaad betrapt door de politie. Mijn cliënt zegt dat hij de brute kracht was, hij volgde zijn kompaan die wist welke fiets het meest zouden opleveren.”

De procureur-generaal in beroep zag het anders, de man is geen onbekende voor het gerecht. “Het is simpel, je bent in wettelijke herhaling”, zei procureur-generaal De Smet. “Je stal dertig fietsen, dus ik vorder zestig maanden. Je moet u niet van de domme houden! Dat zijn allemaal fietsen van 1000 euro of meer.” De dertiger kreeg het laatste woord, “Ik ben zelf ook een slachtoffer in deze zaak”, zei hij.

Uitspraak op 25 september.