Fietsclub De Kostoos viert vijfjarig bestaan vol vriendschap Leen Belpaeme

13 december 2019

09u13 0 Oostende Vijf jaar geleden werd de fietsclub De Kostoos opgericht en dat werd gevierd.

“De Kostoos zijn begonnen als een bende maten die samen wilden fietsen. En kijk, vijf jaar later is dat nog steeds zo. Alleen is onze bende maten wat groter geworden. Door maten van maten, buren, collega’s, schoonbroers,... Deze week sloten we ons 58ste lid aan en dat zorgt dat we stilaan een gevestigde waarde geworden zijn met goede naam in en rond Oostende”, zegt voorzitter Olivier Volckaert. “Voor ons primeert het sociaal contact. Zo laten we niemand achter, ook niet bij een lekke band, en we bezoeken leden die door een blessure lange tijd out zijn. Na het fietsen vinden we het ook belangrijk om tijd te maken voor elkaar, met een hapje en drankje uiteraard.”

De club zit nog vol plannen. “In 2020 trekken we richting Stelvio en behouden we onze klassiekers.” De Kostoos rijden iedere zondagmorgen om 9 uur, ook in de winter. Tijdens het zomeruur wordt er ook op donderdagavond gefietst. Meer info via www.dekostoos.be of dekostoos@gmail.com.