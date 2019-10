Fides Petfood voor het eerst op Open Bedrijvendag: “De omwonenden zijn blij dat de geur van hondenbrokken is verdwenen” Timmy Van Assche

06 oktober 2019

17u28 2 Oostende Een hinderlijke geur, vergelijkbaar met die van een opengetrokken zak hondenbrokken. Dat roken Zandvoordenaars vroeger, waarna hevig protest volgde tegen Fides Petfood, producent van droge dierenvoeding. Intussen nam het bedrijf maatregelen. Die toonden de zaakvoerders zondag onder meer tijdens Open Bedrijvendag. “Het was een moeilijk probleem, maar de omwonenden en wijzelf zijn tevreden met het resultaat.”

Fides Petfood nam voor het eerst deel aan Open Bedrijvendag. Ze mochten tussen de 1.500 en 2.000 bezoekers verwelkomen. De overkoepelende Group Depre startte begin 2006 de ultramoderne productie-eenheid op in Oostende, op het bedrijventerrein Plassendale. In de Solvaylaan wordt elk jaar meer dan 40.000 ton droge honden- en kattenvoeding gemaakt onder eigen merk of op maat van de klant, voor supermarkten en ketens van speciaalzaken. Bij Fides Petfood maken ze maar liefst 750 soorten voeding. Group Depre telt in totaal zeven productievestigingen in België, Nederland en Frankrijk, goed 400 werknemers, van wie 50 in Oostende. “Door aan Open Bedrijvendag deel te nemen, willen we de brede regio tonen wat we doen en hoe we werken”, steekt medezaakvoerder Olivier Depre van wal. “Zo werken we in Oostende op een duurzame manier. Op ons dak liggen bijvoorbeeld 700 zonnepanelen en we zoeken naar meer ecologische verpakkingen. Omdat honden- en kattenvoeding behoorlijk vetrijk is, is een 100 procent papieren verpakking niet evident.”

Biofilter tegen geurtjes

Blikvanger is toch wel de grote biofilter die geurhinder tegengaat. Jaren geleden trokken bewoners uit Zandvoorde aan de alarmbel over een storende geur, vergelijkbaar met een zak hondenbrokken die je opentrekt. Daarop investeerde Fides in ‘thermofiele biofiltratie’. “Alle geuren die onze eenheid produceren, komen samen in een grote biologische filter gevuld met 722 kubieke meter schors, die maar liefst 99 procent van alle geur tegengaat. Het was een moeilijk probleem om snel op te lossen, maar we zijn net als de omwonenden tevreden met het resultaat”, zegt Depre.

Kippenvlees in dierenvoeding

De meeste bezoekers waren natuurlijk benieuwd naar wat er precies in de dierenvoeding zit. Bij Fides worden tot 160 ingrediënten gebruikt en tot 500 analyses uitgevoerd in erkende laboratoria. “Onze voeding krijgt het International Food Standard-certificaat, kortweg IFS. Daarmee voldoet de dierenvoeding aan dezelfde eisen als die van mensen. De voeding bestaat voor meer dan 60 procent uit graanproducten en afgeleiden die niet meer in menselijke voeding kunnen gebruikt worden zoals bietenpulp, een bijproduct van de suikerindustrie. Sommige producten, zoals rijst of granen, zijn wel identiek als dat wat iedereen in de keuken heeft staan. We zullen dit jaar nog dierenvoeding op de markt brengen met daarin vers kippenvlees, uniek in ons land.” Een zusterfabriek van Group Depre maakt die producten wel al in Frankrijk.

Fides blijft in Oostende ook investeren, zoals in een vierde zogenaamde afzaklijn, die zakken vult met voeding. “Er is namelijk steeds meer vraag naar kleinere verpakkingen”, vertelt Depre. “Niet iedereen koopt steevast zakken van 12, 15 of 20 kilogram dierenvoeding. De nieuwe lijn zal aan die vraag kunnen voldoen en verpakkingen van 250 gram tot 2 kilogram leveren.”