Festivalganger Ostend Beach riskeert boete voor 4.3 gram cannabis Jelle Houwen

13 juni 2019

11u48 0

Een 23-jarige man uit het Waalse Éghezée riskeert een celstraf en geldboete omdat hij betrapt werd toen hij naar het dancefestival Ostend Beach wilde gaan. A.D. werd tijdens een verkeerscontrole op 8 juli vorig jaar tegengehouden in de buurt van het festival. Bij een controle van zijn wagen werd in totaal 4,3 gram cannabis gevonden. Omdat er een nultolerantie was inzake drugs voor het festival werd dat in beslag genomen en kreeg de man een onmiddellijke inning van 175 euro aangeboden. Die betaalde hij echter niet waardoor hij nu terechtstond voor de rechter. Zijn advocaat vroeg om mildheid. “Het gaat om een zeer kleine hoeveelheid en het is duidelijk dat hij die niet ging verkopen. De man is een recreatief gebruiker van cannabis. Hij is momenteel werkloos en zit krap bij kas.” Vonnis op 27 juni.