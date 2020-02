Familiekarakter strand Mariakerke wordt versterkt en ingezet als toeristische troef Leen Belpaeme

21 februari 2020

17u52 0 Oostende Oostende wil van Mariakerke de familievriendelijkste plek aan de Belgische kust maken. De wijk heeft naast het stadscentrum een groot stuk strand waar vooral heel wat (Oostendse) families vertoeven. De stad wil die troef nu uitspelen en nog meer versterken met extra speelpleintjes, een kiss & ride zone en een traject met de ondernemers om in te spelen op het familievriendelijke aspect.

Bij Oostendenaars is het strand van Mariakerke gekend als de plek waar je vooral andere Oostendenaars zal aantreffen. Dat zijn dan ook vaak families. Toen er samen met Westtoer gezocht werd naar een toeristische insteek voor Mariakerke kwam uit cijfers en gesprekken ook deze troef naar boven. “In verschillende brainstormsessies met ondernemers en externe experts werden enkele concrete ideeën uitgewerkt en in een ambitieus plan gegoten”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Een van de onderdelen van het plan is om sunset zones te creëren verspreid over het strand. Deze instragrammable locaties moeten de beleving voor bezoekers verhogen samen met extra picknicklocaties op het strand. “We denken concreet ook aan extra toegankelijke toiletten, dit niet enkel voor mensen met een beperking maar ik denk bijvoorbeeld aan gezinnen met jonge kinderen. We willen ook een kiss en ride zone voorzien voor mensen die willen lossen en laden. We gaan ook de bestaande speelpleinen vervangen en uitbreiden. We gaan daarbij voor unieke speeltuigen die een landmark en herkenningspunt moeten worden op het strand”, licht schepen Björn Anseeuw (N-VA) toe.

Kindvriendelijk menu

De lijn wordt ook doorgetrokken naar de ondernemers. “Samen met Westtoer en het Economisch Huis maken we werk van een traject met de ondernemers. Samen zal er gekeken worden hoe horecazaken en ondernemers nog meer kunnen inspelen op het familievriendelijke thema. Dat kan bijvoorbeeld door een kindvriendelijke menu te serveren. Het hoeven geen grote ingrepen zijn, maar soms maken kleine wijzigingen al een groot verschil”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA)

Nostalgische activiteiten

Er werd een actieplan uitgewerkt voor de komende twee jaar. Er is ook een toeristisch luik. Er wordt in de komende weken een volledig nieuwe activiteitenkalender uitgewerkt voor Mariakerke. “We zullen hier inzetten op nostalgische activiteiten voor toeristen zoals strandbloemen maken, maar ook familietheater en muzikale animaties zullen hun plaats krijgen”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Deze zomer komt er al een zoektocht naar Mariakerke in navolging van de succesvolle zoektochten in het stadscentrum.