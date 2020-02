Familiebedrijf Paris Londres viert 115de verjaardag met vernieuwde schoenwinkel in Oostende: “We hebben ‘online shopping’ omarmd” Timmy Van Assche

23 februari 2020

17u12 0 Oostende Wie verslaafd is aan schoenen, heeft ongetwijfeld aan paar staan dat gekocht is bij Paris Londres. De bekende verdeler heeft haar winkel in hartje Oostende compleet vernieuwd. Paris Londres - dat ooit ‘La bottine élégante’ heette - heeft trouwens nog een reden om te vieren. 115 jaar geleden werd de eerste winkel uit de grond gestampt. Op vandaag staat de vierde generatie aan het roer van dit Belgische familiebedrijf.

Het filiaal van Paris Londres in de Adolf Buylstraat 13 werd grondig onder handen genomen. Het hele weekend lang werd de vernieuwing en daaraan gekoppelde heropening feestelijk gevierd. Ook de komende dagen mogen klanten op een attentie rekenen. “De werken waren zeer ingrijpend”, vertelt zaakvoerder Xavier De Vos. “Zo hebben we de trappen naar de eerste verdieping en kelder naar achter verplaatst. Op die manier creëerden we meer ruimte om onze schoenen en accessoires beter te presenteren. De winkel is lichtrijk dankzij de vele spiegels en raampartijen. We zetten nu ook vol in op zogenaamde ‘omnichannel' marketing. Dat betekent dat klanten van een bepaald type schoen via aanraakschermen andere kleuren of modellen kunnen bekijken die op dat moment niet in de winkel aanwezig zijn, maar natuurlijk wel besteld kunnen worden. Op die manier willen we de klant de allerbeste service garanderen. Onze ‘fashion advisors’ - we noemen ze geen verkopers - gaan met de klant op zoek naar de kledij die het best bij hen past, vertrekkende vanuit de schoen. Accessoires, handtassen en riemen bijvoorbeeld worden allemaal op elkaar afgestemd. Italië blijft onze inspiratiebron, omdat design en draagcomfort daar gewoonweg fantastisch zijn.”

115 jaar

Terwijl de vernieuwing van het winkelpand al fraai oogt, klinkt het familieverhaal van Paris Londres zowaar nóg mooier. “We zijn een Belgisch familiebedrijf dat al in 1905 werd opgericht in Blankenberge door overgrootvader Florimond Denys”, doet Xavier uit de doeken. “Op het einde van de Eerste Wereldoorlog verhuisde de winkel naar Brugge. Onder de naam ‘La bottine élégante’ groeit ze uit tot een groot succes.” In 1929 wordt het eerste pand in de Zuidzandstraat gekocht waar Paris Londres op vandaag gevestigd is. “De naamswijziging kwam er om te verwijzen naar de twee absolute modehoofdsteden van dat moment - Parijs en Londen, dus. In 1947 neemt Roger Denys het over, in 1992 komt diens dochter Francine aan het roer te staan. Midden jaren negentig strijkt Paris Londres neer in Oostende en Koksijde, waarna meer badplaatsen volgden.

Vierde generatie

“Intussen is de vierde generatie aan de slag. Mijn moeder (67) en ik staan in voor het dagelijks bestuur - dat is dus een samenwerking tussen de derde en vierde generatie”, knipoogt Xavier (42), die zelf ‘chief operating officer’ is. “Mijn vrouw Isabelle Van Godtsenhoven (41) is ook bij de zaak betrokken als directeur personeelszaken. De hoofdzetel is in Brugge gevestigd en we hebben vijftien winkels verspreid over twaalf steden.” In Brugge, Koksijde en Oostende telt Paris Londres twee winkels, ook in modesteden als Mechelen (2013), Gent (2016), Leuven (2011) en Hasselt (2013 is het actief en zelfs in Turnhout (2016). Een opvallende groei, zeker gezien online shopping alsmaar groter wordt. “We hebben het internet en online shopping omarmd. We zien het niet als een bedreiging, maar als een extra etalage. Ik verwees eerder naar onze inzet in omnichannel marketing. Wel, klanten kunnen in de winkel een bepaald type schoen passen en vervolgens in de kleur van keuze thuis laten leveren. Het is ook mogelijk om schoenen online te reserveren en vervolgens in een winkel te passen. We blijven dus in onze vestigingen investeren om een continue service op alle vlakken aan te bieden.”