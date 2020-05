Familie viert 100ste verjaardag van Marcelline aan de deur van woonzorgcentrum: “Groot feest is voor later” Leen Belpaeme

15 mei 2020

19u22 0 Oostende Met een stuk taart en een glaasje bubbels verzamelde de familie van Marcelline Vercruysse voor woonzorgcentrum A. Lacourt om haar 100ste verjaardag te vieren. Marcelline bleef veilig achter glas. Feesten doet ze nochtans heel graag, maar daar is het nog even op wachten.

Honderd jaar worden is een speciale gebeurtenis, ook in coronatijden. Dus verzamelde de familie van Marcelline Vercruysse buiten aan het woonzorgcentrum en kwamen burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) en schepen Hina Bhatti (Open Vld) hulde brengen. Sil en Nelle zorgden voor de muziek. “Het is natuurlijk niet zo leuk dat we geen direct kunnen hebben, zeker omdat ze altijd graag heeft gefeest, maar we vieren dan later wel samen”, vertelt zoon en oud-journalist Eddy Surmont. Marcelline houdt zich ondertussen kranig. “Ze vindt dat het allemaal wat lang duurt, die lockdown, maar ze is een heel intelligente vrouw en ze begrijpt het wel.”

Vissersfamilie

Marcelline Vercruysse werd geboren op 15 mei 1920 in Oostende als oudste van drie dochters uit een rasechte Oostendse vissersfamilie uit de Kaaistraat. Hoe kon het anders of ook Marcelline kwam in de visserij terecht. Na haar studies aan de ‘école moyenne’, wordt ze bediende boekhouding van een Oostendse rederij. Het is op de tram naar de vismijn dat ze eind jaren 30 haar toekomstige echtgenoot Lucien Surmont leert kennen. Het koppel huwt hetzelfde jaar en krijgt twee zonen Eddy en vijftien jaar later Jean. Marcelline is vandaag grootmoeder van vijf kleinkinderen Laurent, Steve, Cathy, Josie, Jill en van acht achter-kleinkinderen: Jorgito, Sébastien, Ella, Gaëlle, Eros, Manu, Enrique en jongst geborene Lio.

Verzet

Ze heeft een actief leven achter de rug. “Mijn vader was actief bij het verzet. Omdat mama perfect Engelstalig was werd ze in 1944 als officiële tolk in dienst genomen bij het Britse hoofdkwartier gevestigd hoek Van Iseghemlaan-Spilliaertstraat. Een taak die zij twee jaar zal vervullen”, vertelt Eddy. De actieve rol van Marcelline haar man in het verzet maakt dat adjunct-politiecommissaris Lucien Surmont op 9 juli 1945 tot hoofdcommissaris van politie wordt benoemd in buurgemeente Middelkerke.

Bridge

Ook sociaal is Marcelline heel actief onder meer als pionier van het hulpfonds voor minder bedeelde kinderen. Na de pensionering van Lucien Surmont verhuist het gezin terug naar hun appartement in Oostende. Lucien overlijdt in november 1999, Marcelline blijft er zelfstandig wonen tot de opening van de serviceflats ‘t Staketsel. Daar krijgt haar sociale inzet een nieuw elan. Samen met enkele vriendinnen vormt ze een gezellig clubje ramibridgers dat met hun ‘potje’ regelmatig op restaurantbezoek trekt. Sinds eind 2018 woont ze eerst in wzc De Boarebreker en nu in wzc Lacourt. “Ze is hier iedere dag heel gelukkig. Ondanks haar hoge leeftijd leert ze er zelfs videochatten met behulp van robot Zora.”