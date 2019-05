Familie Desimpel stapt uit Wellingtonrenbaan Leen Belpaeme

24 mei 2019

20u11 0 Oostende De Koninklijke Renvereniging Oostende heeft gevraagd aan Deloitte Private om de zoektocht te starten naar een operationele partner. De familie Desimpel heeft sinds 1997 de meerderheid van de aandelen van de Koninklijke Renvereniging in handen, maar is nu bereid om die aandelen te verkopen.

In 1997 stond de KRO op de rand van het verval. Dat jaar verwierf Aimé Desimpel, de meerderheid van de aandelen. Hij wou de hippodroom nieuw leven inblazen. Na zijn overlijden namen zijn kinderen het roer over met als voorzitter Christophe Desimpel. De site van de renbaan lag er enkele jaren verlaten bij, maar het voorbije decennium werd het terrein verder ontwikkeld. In 2004 werd eerst de Wellington Golf Club geopend. Op vandaag zijn er 800 leden en een gerenoveerd clubhuis in het midden van de site. Sinds 2012 zijn er ook gegroepeerde rendagen tijdens Oostende Koerse telkens op maandag tijdens de zomermaanden. Zo leefde de renbaan terug op. Ondertussen werd ook de hippodroom voor een stuk gerenoveerd. Er vinden de laatste jaren steeds meer evenementen plaats. Ostend Sea P’lace staat in voor het beheer en de uitbating van de evenementenlocaties op de site zoals ook de Bagatelle. Met het aantrekken van een professionele partner hoopt de familie Desimpel dat de site nog verder kan ontwikkeld worden. “Dat is niet onze core-bussines”

De site beslaat in totaal ruim 30 hectare, waarvan KRO er ongeveer 14 in eigendom heeft. De resterende oppervlakte is in eigendom van de Koninklijke Schenking, een autonome federale overheidsinstelling die onder andere de onroerende goederen in handen van de koninklijke familie beheert.