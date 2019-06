Extreem agressieve Syriëstrijder krijgt 2 jaar cel voor in elkaar slaan van cipiers en geuite doodsbedreigingen Jelle Houwen

18 juni 2019

13u35 0 Oostende Een voormalige Syriëstrijder die momenteel een gevangenisstraf van 8 jaar uitzit wegens het ronselen van strijdkrachten in België, heeft nog eens twee jaar cel gekregen omdat hij heel wat cipiers aanviel in de gevangenis van Brugge. Hij viel er 4 aan en bedreigde er in totaal 6 met de dood. Hij moet hen samen bijna 15.000 euro schadevergoeding betalen.

Ruslan D. kreeg eind 2016 acht jaar cel omdat hij in Oostende actief jonge Tsjetsjenen zou hebben benaderd om hen te ronselen om in Syrië te gaan vechten. Dat heeft de man zelf ook gedaan, tot hij na een gevecht met zware verwondingen aan de ogen moest weerkeren. Op tapes hoorden de speurders hem tijdens zijn ronselactiviteiten het gewed verheerlijken en mijmeren over het slagveld. Sinds hij opgesloten is zorgt D. echter voor een schrikbewind in de gevangenis. Hij zat al in de speciale afdelingen van de gevangenissen van Ittre en Hasselt toen hij tussen maart en augustus vorig jaar in de Hoge Veiligheid van Brugge arriveerde. Daar stond hij bij de cipiers meteen bekend als ‘erg agressief’. En dat hebben in totaal liefst 8 cipiers ondervonden. “Hij hield er een bewind op na van vuistslagen uitdelen en extreme bedreigingen”, sprak de advocaat van cipier C. “Met zijn hand maakte hij meermaals snijdende bewegingen over zijn hals en hij sprak ook letterlijk uit dat hij hen ging vermoorden. ‘In of buiten de gevangenis’, zei hij. Hij schepte er zelfs plezier in door telkens de dag nadat hij bedreigingen uit dat ook om te zetten in daden. Een collega die hem uit zijn cel wilde halen om hem te laten douchen kreeg prompt en zonder aanleiding een zware vuistslag. Andere cipiers die kwamen helpen deelden ook in de klappen. Cipier C. liep door de incidenten een posttraumatisch stressyndroom op en is van afdeling moeten veranderen, waardoor hij extra premies misloopt.” Die cipier kreeg met 8.487 euro de hoogste schadevergoeding. In totaal moet D. bijna 15.000 euro betalen maar dat bedrag kan nog oplopen. Ruslan D. zit intussen alweer in de cel in Ittre.