Extra parkeergeleiders moeten files op topdagen vermijden Leen Belpaeme

02 juli 2019

15u33 0 Oostende Het eerste drukke weekend van de zomervakantie leverde al meteen lange files op om het centrum van Oostende binnen te rijden. Bezoekers aan de stad blijven dan ook hardnekkig op zoek naar een parkeerplaats in de binnenstad en reden daarvoor afgelopen weekend zelfs letterlijk het strand op. De Strandparking is ondertussen tijdelijk geopend en schepen Björn Anseeuw werkt aan oplossingen voor de toekomst.

Het is geen nieuw beeld meer. Van zodra er een massa toeristen richting Oostende rijden zitten grote invalswegen zoals de Verenigde Natieslaan al snel volledig dicht. Bezoekers willen zo dicht mogelijk bij het stadscentrum parkeren, maar rijden zich daarbij gemakkelijk vast. Vorig jaar was parkeren nog een groot verkiezingsthema en werden heel wat ideeën op tafel gegooid. Ondertussen is het aan schepen Björn Anseeuw (N-VA) om zich over de problematiek te buigen. Zo zorgde hij ervoor dat de Strandparking net als de voorbije jaren opnieuw geopend is. Alleen moet het grote publiek hier de weg nog naartoe vinden. De grote knelpunten blijven bewegwijzering en extra parkings aan de rand van de stad. “Er staan nu al mobiele borden die automobilisten de weg wijzen naar de strandparking en de parking van de NMBS. Na verloop van tijd is het de bedoeling om te werken met een portiek boven de autosnelweg voor parkeergeleiding. We zijn hiervoor aan het overleggen met het Agentschap Wegen en Verkeer. We willen ook een betere aanduiding op de Ringweg en het Van Glabbekeplein om ervoor te zorgen dat beide parkings beter gebruikt worden. Samen gaat het over een capaciteit van 2700 wagens. Dat is ruim voldoende. In uitzonderlijke gevolgen kunnen we het centrum ook afsluiten. Als het vol is, is het vol. Nog te veel mensen denken dat niet voor hen is en zoeken toch nog een plaatsje. We hebben hierover al overleg gehad met de politie”, licht Anseeuw toe.

In het centrum heb je naast de ondergrondse parkings momenteel ook een blauwe zone. Deze zou betalend worden op 1 juli, maar de levering van de betaalautomaten heeft vertraging opgelopen. “15 juli is nu de nieuwe richtlijn, maar als het zover is zullen we hierover duidelijk communiceren.” Onder de zeedijk ligt momenteel een parking te wachten met een capaciteit van 243 rotatieplaatsen en 77 huurboxen. Deze is in private handen van het bedrijf Castelein. Het is onduidelijk wanneer deze in gebruik zou genomen worden.

In de toekomst zijn er uitbreidingen gepland van de bestaande randparkings. “We zijn bezig met plannen voor een uitbreiding aan het bosje. Zo’n project heeft een doorlooptijd van enkele jaren. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden voor een uitbreiding van de parking aan het maritiem instituut. In de toekomst willen we ook meer vat krijgen op het parkeerbeleid door een andere relatie met Indigo. We hebben nu te weinig mogelijkheden om bij te sturen waar nodig.”