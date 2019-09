Extra brugfiguren in het secundair moet

burn-outs bij leerkrachten terugdringen Leen Belpaeme

02 september 2019

17u05 0 Oostende Het is voor scholen elk jaar een uitdaging om voldoende leerkrachten te vinden. Dat merken ze ook bij GO! Athena Oostende, waar in totaal 150 leerkrachten aan de slag zijn voor 1.420 leerlingen. Het is uiteindelijk gelukt om alle gaten te vullen met een tiental nieuwe leerkrachten. De stad wil alvast extra ondersteuning bieden zodat er minder nieuwe leerkrachten uitvallen.

De stad wil de Oostendse scholen ondersteunen in hun beleid om jonge leerkrachten te ondersteunen. “Lesgeven is een complex vak, waar heel wat kennis en motivatie voor nodig is. Toch stappen elk jaar opnieuw heel wat gemotiveerde mensen in de job. Als lokaal bestuur kunnen we de scholen ondersteunen om hun jonge leraren voldoende omkadering te bieden. Dit kan door vorming te organiseren, door brugfiguren expertise te laten uitwisselen of door pakketten aan te bieden rond specifieke uitdagingen waar leraren mee te maken krijgen, zoals pesten of omgaan met diversiteit in de klas. Zo proberen we hen mee gemotiveerd te houden”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Vervelende ouders

Bij de nieuwe school Athena is het gelukt om alle vacatures in te vullen, maar ook zij merken dat veel leerkrachten binnen de vijf jaar stoppen. “Wij hebben nu binnen de Scholengroep Stroom zes leerkrachten de taak gegeven om jonge krachten te begeleiden met de dagelijkse problemen. Zij hebben al een pak ervaring en kunnen hulp bieden met heel praktische problemen, zoals hoe ze kunnen omgaan met stress of wat ze moeten doen met vervelende ouders”, licht Chris Vandecasteele toe.