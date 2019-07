Extra bordjes voor rookvrije zone op strand Leen Belpaeme

15 juli 2019

19u18 0 Oostende Er werden extra aanduidingen geplaatst aan de toegangen van het rookvrije strand in Oostende. Op die manier moet het duidelijker zijn voor bezoekers dat er in deze zone niet mag gerookt worden.

Aan de houten constructies op het Nieuwe Strand waren banners bevestigd met uitleg over de bedoeling van het stukje strand in Oostende. Een van de maatregelen is een rookvrije zone, maar heel weinig toeristen bleken daarvan op de hoogte, zo ondervonden we vorige week zelf. Burgemeester Bart Tommelein beloofde toen extra maatregelen om de zone beter aan te duiden en dat is in tussentijd ook gebeurd. Aan de houten constructies, waar ondermeer ook een schommel hangt, zijn nu extra houten bordjes met No Smoking en rookvrij strand.