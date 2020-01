Expo toont marionetten en rekwisieten van Kallemoeie Leen Belpaeme

09 januari 2020

14u06 0 Oostende Marionettentheater Kallemoeie uit Oostende, opgericht in 1928, bezit een unieke collectie van zo’n 150 hout marionetten, passende decors en rekwisieten. Deze unieke stukken worden nog altijd gebruikt in de voorstellingen van Kallemoeie, maar je kan ze momenteel ook gaan bekijken in de bibliotheek van Oostende

In 2016 startte Kallemoeie met ondersteuning en subsidies van Kusterfgoed met een meerjarige behoud- en beheerproject. In het kader hiervan werd de volledige collectie geregistreerd en gefotografeerd. Bovendien maakt conservator Brian Richardson een voorstudie om conserverende ingrepen te nemen. Deze boeiende tentoonstelling is de afsluiter van het Kusterfgoedproject ‘Behoud, beheer en ontsluiten van het marionettentheater Kallemoeie.’ Je kan enkele marionetten, maar ook foto’s, canvassen, rekwisieten en affiches van Kallemoeie bewonderen. Je kan klassiekers ontdekken zoals Faust van Goethe, Don Quichot van Cervantes of de vele figuren uit het dierenepos van Reynaert de vos. Je kan de volledige collectie van Kallemoeie ook bekijken op de Beeldbank Kusterfgoed.