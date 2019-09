Expo over wederopbouw van Oostende verlengd wegens succes Leen Belpaeme

29 september 2019

15u05 1 Oostende De tentoonstelling ‘Vernieling en wederopbouw Oostende 1944-1958’ werd op 25 mei officieel geopend en mocht intussen al 18.000 bezoekers verwelkomen. Wegens groot succes werd beslist om de tentoonstelling te verlengen tot en met 4 november.

Oostende kreeg het tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar te verduren waardoor in 1944 enkel een verwoeste stad in puin achterbleef. De tentoonstelling weerspiegelt een zwaar gehavende stad die op een korte tijdspanne weer de uitstraling van de ‘Koningin der Badsteden’ moest uitdragen. Toch is de expo ‘Vernieling en wederopbouw. Oostende 1944-1958’ veel meer dan een architectuurtentoonstelling. Je krijgt een overzicht van de vele bouwactiviteiten, maakt uitgebreid kennis met de spilfiguren die Oostende opnieuw groot maakten en ziet hoe de stad in een korte tijd enorm evolueerde. Hiermee is Oostende de eerste stad in België die een dergelijke expositie brengt rond het thema wederopbouw. Het is een niet te missen reis door een belangrijk stukje geschiedenis van Oostende dat door de expo tastbaarder gemaakt is dan ooit getoond. Je kan de expo dagelijks bezoeken van 14 tot 18 uur. Op zondag van 10 tot 12en van 14 tot 18 uur.