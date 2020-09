Expo over Permeke verwelkomt 5.000ste bezoeker Leen Belpaeme

10 september 2020

10u39 0 Oostende In de Venetiaanse Gaanderijen werd de 5.000ste bezoeker verwelkomd van de expo ‘Permeke. Met de klankkleur van basviool’.

Curator Els Vermeersch, schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert, diensthoofd Cultuur Virginie Michils en jobstudente Kato Hoogstoel wachtten de 5.000ste bezoeker van de Expo ‘Permeke. Met de klankkleur van een basviool’ op met een fles Ensorwijn en een bos bloemen. Walter Verhoeven was, samen met zijn echtgenote Lieve Fierens, de gelukkige bezoeker die de Venetiaanse Gaanderijen binnen wandelde begin deze week. Het koppel uit Schoten genoot van een gezellige vierdaagse in Oostende en botste tijdens een wandeling langs de zeedijk op de tentoonstelling. Enkele jaren geleden bezochten ze het Permekehuis in Jabbeke en waren toen al onder de indruk van de veelzijdigheid van Constant Permeke. Een bezoekje aan de expo mocht dus niet ontbreken.

De expo, die voor ongeveer 75 procent bestaat uit tentoongestelde werken uit privébezit, is nog te bezoeken tot 8 november. Info en tickets via www.oostende.be/permeke