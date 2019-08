Expo op zeedijk toont de bevrijding van Oostende in 1944 Leen Belpaeme

21 augustus 2019

12u53 0 Oostende In de Nieuwe Gaanderijen loopt momenteel een expo rond ‘De bevrijding van Oostende in 1944’.

Na vier jaar bezetting door de Duitse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd Oostende op 8 september 1944 bevrijd door de Canadese soldaten van het 18th Armoured Car Regiment of the XII Manitoba Dragoons. Een deels in puin geschoten en onder schrikbewind levende stad kon, eindelijk een nieuwe start maken. “In het eerste deel van de expo, aan de Venetiaanse Gaanderijen, tonen we enkele foto’s van de vernieling van de stad”, licht Virginie Michils, hoofd van de dienst Cultuur toe. “Daarna zoomen we meer in op de mensen. Enerzijds zijn er de mensen waarvoor iedereen bang was, maar je ziet ook wat er gebeurde met collaborateurs. Tijdens de bevrijding had je de verbroeding met de Canadese soldaten en later de heropbouw van de stad. In totaal zijn 27 foto’s te zien uit diverse archieven, telkens met een woordje toelichting.” De beelden blijven tot 1 oktober hangen en zijn vrij te bezichtigen.