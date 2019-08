Expo in Duin en Zee laat kinderen en bedrijven

kennismaken met waterstof Leen Belpaeme

20 augustus 2019

15u59 0 Oostende In Oostende loopt er de komende weken een tentoonstelling over waterstof in Duin en Zee in samenwerking met CMB, Haven Oostende en Horizon Educatief. Kinderen en gezinnen kunnen er op een speelse en leerrijke manier deze milieuvriendelijke brandstof ontdekken.

De stad Oostende onderzoekt verschillende mogelijkheden om waterstof in te zetten als milieuvriendelijk alternatief voor fossiele brandstoffen. Waterstof produceren aan de hand van elektrolyse met elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie vormt een van de belangrijkste sleutels om het klimaatvraagstuk op te lossen. Zowel bedrijven, scholen als de kinderen van de speelcompagnie zullen in de komende dagen kunnen langskomen op de expo in Duin en zee. De tentoonstelling is verder ook geopend voor het grote publiek tijdens de komende drie weekends zijnde 24 en 25 augustus, 7 en 8 september en 14 en 15 september. Dan zijn er rondleidingen met praktische proeven om 14 en om 15.30 uur. Deelname is steeds gratis. Inschrijven kan via info@horizoneducatief.be. Ter gelegenheid van de waterstofdagen ligt ook de Hydroville aangemeerd in Oostende. Dit is het eerste erkende passagiersvaartuig dat waterstof verbrandt in een dieselmotor. De shuttleboot wordt voornamelijk ingezet als een platform om waterstoftechnologie te testen voor toepassingen bij grote zeeschepen en generatoren.