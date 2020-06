Expo 'Iconen van de kust' toont visserij en vuurtorens in Nieuwe Gaanderijen Leen Belpaeme

24 juni 2020

08u57 0 Oostende In de Nieuwe Gaanderijen is een nieuwe een tentoonstelling gestart met foto’s van Pedro Rappé en Patrick Pottier. Beide fotografen brengen de kust in beeld vanuit hun eigen invalshoek. De expo is gratis te bezichtigen en loopt tot 17 augustus.

Onder de noemer ‘Iconen van de kust’ loopt er van 23 juni tot en met 17 augustus in de Nieuwe Gaanderijen een tentoonstelling met werk van fotografen Pedro Rappé en Patrick Pottier. Ze brengen twee iconen van de kust in beeld: de zeevisserij en vuurtorens. “Deze twee fotografen bundelden hun krachten en brengen vanuit een heel eigen invalshoek, maar met eenzelfde voeling voor hun Stad aan Zee, een veelzijdige en boeiende foto-expo. De teksten van de hand van Bart Van der Taelen, doorspekt met Oostendse gezegden zorgen alvast voor een meerwaarde”, zegt schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Pedro Rappé vaart al 35 jaar op zee en de voorbije vier jaar combineerde hij zijn hoofdberoep als visser met zijn liefde voor fotografie. Dit levert uitzonderlijke beelden op van de harde, veelal onbekende, maar o zo mooie wereld van de Vlaamse zeevisserij. De foto’s zijn puur en onvervalst, vaak genomen tijdens een helse stormbui of wilde windopflakkeringen. De fotograaf denkt ‘outside the box’ en dat zie én voel je in zijn foto’s. Patrick Pottier is een veelzijdige natuurfotograaf en een Oostendenaar pur sang. Het maritieme is dan ook nooit ver weg in zijn werk. Zo laat hij in deze tentoonstelling een reeks vuurtorens zien die hij tijdens zijn internationale tochten tegenkwam. Hij weet ze op een verbluffende manier in beeld te brengen.