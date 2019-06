Exclusieve try-out van Eefje de Visser met zicht op zee Timmy Van Assche

28 juni 2019

18u32 0 Oostende De Nederlandse zangeres Eefje de Visser presenteert op vrijdag 16 augustus op festival Pukkelpop haar nieuwste plaat. Maar enkele dagen daarvoor zakt ze naar Oostende af voor een opvallende try-out.

Een buitenkansje. Anders kan je de passage van Eefje de Visser in Vrijstaat O./Kaap op dinsdag 13 augustus niet omschrijven. Na twee jaar werken in haar studio heeft ze een nieuwe plaat klaar, die ze exclusief voorstelt op Pukkelpop. Toch passeert ze nog even langs onze kust om liefhebbers van het betere werk te laten kennismaken met haar nieuwe nummers. Na het succes van haar platen ‘De Koek’, ‘Het is’ en ‘Nachtlicht’ wist Eefje de Visser haar eigen fijne plek te veroveren met haar unieke stijl, die muzikaal veel internationaler klinkt dan haar Nederlandstalige teksten doen vermoeden. Tickets kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de deur. Het optreden start om 21 uur. Alle info: dezwerver.be.