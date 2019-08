Ex-topman Jetair stapt 792 km naar Compostella. “Het wordt een slopende tocht, maar ik ben blij dat ik zo de jongens van de Ibis kan steunen” Leen Belpaeme

15 augustus 2019

16u06 0 Oostende Bart Brackx, de ex-baas van Jetair vertrekt midden september naar Santiago de Compestella. Hij zal 792 kilometer afleggen ten voordele van het Koninklijk Werk IBIS vzw. “Ik werd getroffen door de onvoorwaardelijke zorg die de jongens hier krijgen. Met mijn tocht wil ik dan ook geld inzamelen voor de Ibis.”

De voormalige topman van Jetair uit Jabbeke zal een maand lang wandelen naar Santiago de Compostella. Hij zal de Camino Francés route volgen, ook wel de “klassieke” route genoemd. De wandeling gaat van start in Saint-Jean-Pied-de-Port aan de Franse kant van de Pyreneeën om in 34 etappes op 22 oktober in Santiago de Compostella aan te komen. In juni 2016 ontstond het idee al voor de pelgrimstocht. “We waren toen onderweg van San Sebastian naar Santiago de Compostella- en doorkruisten de Spaanse autonome regio’s. We kruisten toen het pad van de Pelgrims en konden proeven van de speciale sfeer en beleving die er heerst. Omdat ik nu éénmaal van een uitdaging hou kreeg ik al snel het gevoel, dit zou ik ook wel eens willen doen”, vertelt Bart Brackx. “Maar eens terug thuis besef je dat het toch niet zó eenvoudig is om 5 weken uit je agenda te snijden en alles en iedereen achter te laten. En een groot of geoefend wandelaar was ik ook al niet.”

Met de tijd verdween de uitdaging dan ook op de achtergrond tot twee los van elkaar staande gebeurtenissen alles terug op het voorplan brachten. “Vorig jaar werden wij als Vriend van IBIS uitgenodigd voor de opening van de nieuwe vleugel van het internaat het Koninklijk Werk IBIS. We waren we opnieuw getroffen door de onvoorwaardelijke totaalzorg die er geboden wordt aan kinderen met een grote zorgvraag en de nood aan extra financiële steun. Toen ik enkele weken later bij toeval een Spaanse gids tegen het lijf liep die elk jaar een stuk van de Camino wandelde was de koppeling in mijn hoofd snel gemaakt.”

Met zijn wandeltocht wil Brackx geld inzamelen voor de IBIS-kinderen. “Ik begreep van directeur Philip dat het voor de kinderen en de medewerkers van IBIS ook een échte morele steun is dat er iemand het in zijn hoofd haalt om voor hen een 800km-lange voettocht te maken.” De Ibis-jongens zijn omgekeerd ook een inspiratie voor de ondernemer. “Ook al heb ik mij ondertussen al wat ingewandeld, het worden ongetwijfeld fysiek slopende en mentaal confronterende dagen. De brandstof bij uitstek om mij gaande te houden en mij naar mijn doel voort te stuwen is dan ook de financiële steun die ik kan inzamelen ten voordele van Ibis.”

Het Koninklijk Werk IBIS vzw, zoals het voluit heet, uit Bredene-Oostende biedt een thuis, opvoeding en opleiding aan kinderen vanaf zes jaar die veelal omwille van een grote zorgvraag extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Alle kinderen verblijven in het internaat dat onvoorwaardelijke totaalzorg aanbiedt en ook in weekend en vakantie opvang verzorgt.

Wie Bart graag steunt kan storten op BE92 3800 0982 1323, Koninklijk Werk IBIS vzw met vermelding “Camino voor IBIS”.