Ex-schepen Krista Claeys aan de slag bij het Economisch Huis als coördinator retail Leen Belpaeme

16 januari 2020

10u32 0 Oostende Er zijn enkele grote wijzigingen in het team van het Economisch Huis in Oostende. Een van de opvallendste nieuwkomers is ongetwijfeld Krista Claeys die vanaf 1 februari aan de slag gaat als coördinator Retail en Algemene diensten. De ex-schepen en gemeenteraadslid voor CD&V stapt uit de politiek. Daarnaast komen er nog drie nieuwe medewerkers in het team.

Het Economisch Huis ging in december 2019 op zoek naar een Coördinator Retail en Algemene diensten. “Na een lange selectieprocedure, gevoerd via Poolstok, het voormalige jobpunt Vlaanderen en door een onafhankelijk selectie- en recruteringskantoor, kwam Krista Claeys duidelijk als beste kandidaat naar voor”, laat schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) weten. Krista Claeys is voormalig Schepen en huidig gemeenteraadslid van Stad Oostende. “Met haar actieve bestuurservaring voor Unizo en als organisator van netwerkevenementen en handelaarsevents, brengt zij heel wat ervaring met zich mee.” Voor Krista Claeys, die nog als advocate werkte is het een grote carrièrewending. “Het economisch Huis en het economisch leven liggen me na aan het hart. Ik ben al 30 jaar bestuurslid bij Unizo. Toen ik hoorde dat ze iemand zochten dacht ik dat op het op mijn lijf geschreven was. Ik heb op mijn 59ste een uitgebreide selectieprocedure gevolgd, ik zat ermee in dat mijn leeftijd een rol ging spelen, maar dat bleek niet het geval.” Om de functie in alle objectiviteit te kunnen uitvoeren stopt Claeys als advocate, gemeenteraadslid en bestuurslid bij Unizo. “Het is inderdaad een grote verandering, maar het was nu of nooit. Ik ben zes jaar schepen geweest en ik kon daar heel concrete dingen realiseren. Toen dat wegviel was het even zoeken. Ik heb nog genoeg in mijn mars om de job aan te pakken. Ik heb het bestuursakkoord mee onderhandeld en ik zal nu toch een klein stukje mee kunnen helpen realiseren. Het is wel een grote wijziging, want het is de eerste keer dat ik als zelfstandige zal werken.”

Als coördinator zal Claeys enerzijds de algemene diensten binnen het Economisch Huis leiden, maar ook het centrum valt onder haar takenpakket. “Ik zal ervoor zorgen dat de handel en wandel ondersteund wordt en dat de leegstand aangepakt wordt. Ik kan er onmiddellijk invliegen met onder meer de heraanleg van de Adolf Buylstraat die binnenkort van start gaat.”

Heel wat nieuwkomers

Een andere opvallende nieuwkomer is Erwin De Schuyter, die aan de slag gaat als Coördinator Retail groot Oostende vanaf 10 februari. Erwin brengt jarenlange ervaring in de retail met zich mee, van onder meer een chocoladezaak in de Kapellestraat. Er komt ook een nieuwe coördinator voor Uniek Loket, dat wordt Angélique Heynen. Zij was voorheen onder meer werkzaam als consultant en office manager in diverse interim kantoren, als Campus- en Projectcoördinator bij het Vlaams Luchtvaartopleidingscentrum Oostende en kortstondig op de personeelsdienst van Stad Oudenburg. Bernard Claeys gaat aan de slag als boekhouder. Hij was voorheen onder meer werkzaam als financieel directeur bij Claeys-Verhelst nv en als logistiek manager bij Facq nv.