Evanna aangemeerd in Oostende voor Gert Late Night Leen Belpaeme

26 augustus 2019

15u24 20 Oostende In het Oostendse Visserijdok was er maandagmiddag onmiddellijk veel aandacht voor de Evanna die aanmeerde. Het duurde even tot de boot juist gepositioneerd lag, maar het ligt ondertussen veilig in Oostende voor het zesde seizoen van Gert Late night.

Evanna is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de bekendste boten in Vlaanderen, nadat het succesvolle programma Gert Late Night er werd opgenomen. Normaal gezien ligt de boot in Antwerpen, maar uitzonderlijk verhuist de Evanna naar de Oosteroever om van hier twee weken uit te zenden. Het duurde dan ook niet lang vooraleer voorbijgangers langs de Hendrik Baelskaai en de slipwaykaai de boot in het vizier kregen. Gert Verhulst vertelde eerder in Het Laatste Nieuws al over de verhuis van de Evanna richting zee. “Een boot is gemaakt om te varen, hé. (lacht) We zullen toch al snel tien uur onderweg zijn. Eerst de Schelde op, en dan langs de zee naar Oostende.”

De jacht ligt aangemeerd aan de aanlegplaats van zeilschip De Nele tegenover de oude scheepswerf. Die plaats werd gekozen in overleg met de producenten en Toerisme Oostende. “Het heeft vooral te maken met waterpeil in het Visserijdok en ook de mogelijkheden om de Oosteroever in beeld te brengen. Ze hebben hier een betere hoek om te filmen”, vertelt directeur Peter Craeymeersch. Tijdens de tweede week zal heel wat aandacht geschonken worden aan het Filmfestival Oostende. “De productie heeft zelf beslist om een week langer te blijven zodat ze hier zijn tijdens het festival. Het biedt voor hen leuke invalshoeken om mee aan de slag te gaan. Voor ons is natuurlijk van onschatbare waarde als ze dagelijks over ons festival zullen spreken. Ik denk dat de stad in haar totaliteit voldoende inspirerend zal werken voor Gert en James”, vertelt Craeymeersch.

Ook burgemeester Bart Tommelein is verheugd. “Ik ben heel trots dat ze in Oostende zijn. Ik ben vorig jaar zelf op de boot geweest en ik heb toen een afspraak gemaakt met Gert en James. Als ik burgemeester zou worden dan moesten ze eens naar Oostende komen. Oorspronkelijk was het plan om een week te blijven, maar dat hebben ze verlengd voor het Filmfestival. Dat is voor beide een mooie combinatie en een gelegenheid om mensen uit te nodigen op de boot. Het is nog niet zeker of ik zelf langsga. Er zijn wel al opnames geweest en ook volgende week zijn er opnames gepland. Er zijn nog geen concrete afspraken, maar ik zal Gert en James uiteraard graag verwelkomen in Oostende.”

Gert Late Night is vanaf volgende week opnieuw te volgen op tv.