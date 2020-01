Et Alors is nieuwe ontmoetingsplek met zicht op zee in Oostende Leen Belpaeme

19 januari 2020

17u16 0 Oostende Op de zeedijk in Oostende, op de hoek met de Vlaanderenstraat is een nieuwe zaak geopend in de bekende residentie Beausite. Et Alors wil de artistieke sfeer van weleer in Beau Site doen herleven.

De horecazaak op de zeedijk speelt een van hun grootste troeven onmiddellijk uit en installeerde gezellige zetels zodat wie er plaatsneemt kan keuvelen met zicht op oneindig. Naast het ‘living room’ decor zijn er ook lange familietafels. Zaakvoerders Sylvester Parmentier en Martine Dumoulin willen dan ook dat gelijkgestemden elkaar hier kunnen ontmoeten. “We hebben al verschillende horecazaken onder meer in Gent. We waren toevallig aan zee toen we zagen dat dit pand te huur stond”, licht Martine toe. Beausite was hier lange tijd een gevestigde waarde en we hebben snel gemerkt dat de mensen dergelijke plaats gemist hebben.” Het duo heeft het pand gerenoveerd. “We wilden de ziel van het pand terug brengen. Het was wat uitgeleefd nadat het ook een tijdlang heeft leeggestaan. We hebben het gerenoveerd met respect voor wat er was.”

De naam Et Alors is niet toevallig gekozen. “Het verwijst naar het feit dat niets zeker is in het leven. We zien wel, je hoeft dus niet te piekeren. Deze plek heeft ook dat effect op mensen. Ze nemen hun tijd om hier te genieten. Het zijn geen vluchtige bezoeken”, vult Sylvester aan. serveren drankjes van hoge kwaliteit, hierbij kleine gerechten, kaas- en vleesplanken, garnalen, ander lekkers om eventueel te delen. “We zijn geen bistro of restaurant, maar we serveren wel zoete en hartige gerechten.”