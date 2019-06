Ergonomisch zorgmeubilair voor vernieuwd woonzorgcentrum Lacourt Timmy Van Assche

17 juni 2019

19u11 0 Oostende In de vernieuwde cafetaria van woonzorgcentrum Lacourt werd het nieuwe meubilair voorgesteld voor de bewoners en bezoekers. “Er werd bewust gekozen voor ergonomische en moderne meubels, die een huiselijke sfeer creëren en de drempel zo laag mogelijk houden voor iedereen”, zeggen schepenen Waldmann en Anseeuw.

De renovatie- en uitbreidingswerken aan Lacourt startten in februari 2017. Toen de aannemer failliet ging, hervatten de werken pas in september van datzelfde jaar. Uiteindelijk zal het centrum in november van dit jaar klaar zijn. Uiteindelijk zullen hier 158 bewoners een vaste stek krijgen. De verbouwingen naderen dus stilaan hun einde, sommige ruimtes, zoals de cafetaria, zijn op enkele details na al afgewerkt. “De komende tijd ligt het accent dus op de binnenafwerking", vertellen schepenen Natacha Waldmann (Groen) en Björn Anseeuw (N-VA). “Ondanks de moderne invulling, willen we een huiselijke en comfortabele sfeer scheppen - geen medisch of ziekenhuisachtige sfeer, dus. Dit is belangrijk voor zowel bewoners als bezoekers, het houdt de drempel laag voor iedereen.” De stad werkte voor de inrichting samen met interieurfirma Moments Furniture. “Zij bieden aangepast meubilair aan die zowel kwalitatief als functioneel is. Aangepaste infrastructuur en zorgmeubilair zijn van het grootste belang." Serge De Rouck en Marie Thevelin van Moments pikken in: “Door te gaan werken met warme en sfeervolle kleuren, creëren we verbinding tussen de bewoners, bezoekers en buurt. Zo kan iedereen hier genieten van een potje koffie, bijvoorbeeld. Wat nu zo speciaal is aan het meubilair? De tafels zijn iets hoger voor rolstoelgebruikers, en zijn bovendien zwaar en stabiel genoeg zodat ze niet verschuiven of kantelen als ze zich afduwen. De stoelen geven dan weer voldoende rugsteun en zijn ergonomisch ontworpen.” Binnenkort wordt ook de verlichting in de cafetaria aangebracht.