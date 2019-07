Er zijn nog tickets voor Theater aan zee. “Dat is belangrijk om iedereen te betrekken bij het festival” Leen Belpaeme

30 juli 2019

16u16 1 Oostende Theater aan Zee gaat woensdag opnieuw van start met heel wat voorstellingen, maar ook heel wat verrassingen en daar zit gastcurator Lucas De Man voor iets tussen. Hij heeft een eigen kijk op de theaterwereld en wil vooral de afgelijnde hokjes doorbreken. Zelf combineert hij met de Stichting Nieuwe Helden voortdurend onderzoek en theater met radio, beeldende kunst en zoveel meer. Zijn grootste doel is mensen raken, iets veroorzaken.

Oostende en het Leopoldpark in bijzonder zijn de komende dagen opnieuw het mekka voor de cultuurminnende Vlaming. Van 31 juli tot en met 10 augustus kan je meer dan 600 theatervoorstellingen, concerten of literaire events op meer dan 60 locaties in de stad ontdekken. Lucas De Man opent Theater aan Zee woensdagavond om 21 uur met een portie hoop geïnspireerd door de speciale Knack-uitgave 100 ideeën voor een betere wereld waar TAZ en de Nieuwe Helden aan meewerkten. Daarna wordt het podium ingenomen door Jelle Denturck, die speciaal voor TAZ een openingslied over betrokkenheid schreef. Dat is niet toevallig het thema van deze editie en het komt op heel wat niveaus terug. “Betrokkenheid kan gaan over jezelf, over betrokkenheid bij democratie, maar dat komt evengoed terug in de beschikbaarheid van tickets. Er zijn dit jaar 20 procent meer tickets waardoor mensen last-minute nog tickets kunnen kopen. Als het festival op voorhand uitverkocht is komen vooral de mensen die al met theater bezig zijn. Nu kunnen mensen horen dat iets goed is en nog altijd een ticket bemachtigen”, vertelt de gastcurator. De Man staat zelf met drie projecten op het festival. Dat kan amper toeval genoemd worden. Als kind wou hij al creator worden. “Op school vroegen ze op mijn 15de wat we wilden doen in het leven. Op één stond creator, op twee dood. Als ik niet kan creëren, dan hoeft het niet voor mij.” Hij laat zich weliswaar niet binden aan één kunstvorm. Ondermeer The Village is daarbij een mooi voorbeeld waarbij de Nieuwe Helden vanuit wetenschappelijk onderzoek vertrekken om een wandeling met theater, expo, radio, podcasts en beeldend werk te maken over ongelijkheid. “Als iedereen in zijn hokje blijft dan verandert er niets. Ik ben opgeleid als regisseur maar dan doe je altijd hetzelfde. Ik wil koken waar ik zin in heb en ik kook telkens iets anders.”

De Man stond al vaker in Oostende met Wij, varkenland, een voorstelling over varkensboeren. “Ik speel die voorstelling nu nog. In Vlaanderen speelt een jonge maker minder dan tien keer een voorstelling. Als het goed gaat 30 keer en als je 40 keer speelt heb je het al heel goed gedaan. Wij brengen onze projecten minstens 50 keer. Ik werk met drie regels en één daarvan is om het juiste publiek te zoeken voor wat je brengt. Er wordt momenteel nog te veel vanuit gegaan dat mensen wel zullen komen en dat is dan meestal hetzelfde publiek. Ik maak graag voorstellingen voor gewone mensen. Je moet niet elke voorstelling maken voor iedereen, maar makers moeten bij elke voorstelling nadenken voor wie ze het doen. Je wilt toch niet maanden werken aan iets zonder dat je iets veroorzaakt. Het is leuk als mensen na de voorstelling nog bezig zijn met wat ze gezien of gehoord hebben.”

Alle voorstellingen van TAZ kan je terugvinden op www.theateraanzee.be