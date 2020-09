Er komt geen korting op strandcabines in Oostende Leen Belpaeme

29 september 2020

18u46 0 Oostende Er komt geen korting op de concessie voor strandcabines in Oostende. Vanessa Vens vroeg in de gemeenteraad van Oostende naar een stand van zaken wanneer mensen met een strandcabine de korting zouden ontvangen, maar die korting zal er niet komen. “Er werd een fout gemaakt in de communicatie.” Vens vroeg dan ook dat alle cabinehouders daarover ook duidelijk geïnformeerd zullen worden.

Op 25 maart kregen huurders van een standplaats een brief dat ze een nieuwe overschrijvingsbrief zouden krijgen met een korting voor de periode waarop ze de standplaats niet konden gebruiken. “Veel Oostendenaars lieten al weten dat ze niets meer vernomen hebben over een korting”, interpelleerde Vanessa Vens (sp.a) maandag in de gemeenteraad. “Uiteindelijk konden de standplaatsen niet gebruikt worden tot 20 mei. Dat komt neer op een vierde van de prijs die niet zou betaald moeten worden.”

De stad heeft echter nooit een beslissing genomen over een korting. “Het klopt dat er een mail vertrokken is vanuit de dienst, alleen was aan die mail geen beslissing verbonden. Het was nooit de bedoeling van het schepencollege om een korting te geven. Nadien is een rechtzetting verstuurd dat de strandcabines wel degelijk mochten opgebouwd worden”, zei schepen Björn Anseeuw. Volgens Vanessa Vens is echter nooit duidelijk gecommuniceerd dat er een fout gebeurd is en dat er geen korting komt. “Mensen sturen mails naar de stad en krijgen geen antwoord. Jullie kunnen tenminste duidelijk communiceren dat er geen korting komt.”

Volgens de schepen is er echter geen groot probleem. “Er zijn 846 particuliere cabinehouders in onze stad. Er zijn vier mensen die gemaild hebben met een vraag over de compensatie. Er is op vandaag nog één iemand die vindt dat ze een compensatie moeten krijgen. Het is jammer dat die mail is verstuurd, maar er is dus geen groot probleem”, aldus Anseeuw.