Er bestaat niet één oplossing voor gans de kust deze zomer volgens Tommelein. “Elke kustgemeente heeft zijn eigen DNA” Leen Belpaeme

28 april 2020

19u02 0 Oostende Woensdag zitten de kustburgemeesters samen om de aanpak voor komende zomer te bespreken. Het wordt immers een uitdaging om de vele toeristen op een veilige manier te ontvangen. Op de gemeenteraad van Oostende heeft burgemeester Bart Tommelein aangegeven dat hij niet gelooft dat er één aanpak mogelijk is voor gans de kust. “We kunnen enkele algemene afspraken maken, maar elke kustgemeente is anders.” Hij is ook geen voorstander om nu al alle activiteiten deze zomer af te lassen, zoals collega Woensdag zitten de kustburgemeesters samen om de aanpak voor komende zomer te bespreken. Het wordt immers een uitdaging om de vele toeristen op een veilige manier te ontvangen. Op de gemeenteraad van Oostende heeft burgemeester Bart Tommelein aangegeven dat hij niet gelooft dat er één aanpak mogelijk is voor gans de kust. “We kunnen enkele algemene afspraken maken, maar elke kustgemeente is anders.” Hij is ook geen voorstander om nu al alle activiteiten deze zomer af te lassen, zoals collega Steve Vandenberghe van Bredene oppert vandaag.

Na de commotie over het invoeren van een strandpas opperden enkele kustburgemeesters dat er moet samengewerkt worden met de verschillende kustgemeenten. Daar is Bart Tommelein het niet helemaal mee eens. “Ik heb het altijd wat moeilijk met de uitspraken dat er algemene regels moeten komen voor de kust”, reageerde de burgemeester op de gemeenteraad maandagavond. “De gemeenten die al van zich lieten horen waren vaak kleinere gemeenten die een totaal andere situatie hebben dan wij als grote stad. Ik deel gedeeltelijk de mening dat enkele algemene zaken gelijk moeten zijn. Maar wij hebben als stad de meeste dagtoeristen en het grootste deel komt voor het strand. Onze hotels liggen ook in het centrum en ook deze mensen willen niet ver wandelen om naar het strand te gaan. Dat is niet vergelijkbaar met een gemeente als Koksijde die bijna geen hotels heeft of Bredene die voornamelijk campings heeft en veel minder inwoners. Nieuwpoort heeft dan weer veel meer tweede verblijvers. We hebben 70.000 inwoners en zijn de belangrijkste stad aan de kust. Brugge zegt nu al kom maar naar hier want wij kunnen dat wel opvangen, maar het strand van Zeebrugge is niet hetzelfde als dat van Oostende.”

Christian Verougstraete van Vlaams Belang opperde om eventueel een pendelbus in te zetten naar de stranden die meer afgelegen liggen. “We kunnen inderdaad overwegen hoe we het publiek kunnen spreiden. Mensen zitten natuurlijk ook graag op plaatsen waar veel accommodatie aanwezig is. Je kan mensen ook niet verplichten naar waar ze moeten gaan. Je kan wel zeggen op de drukke plaatsen dat er geen mensen meer mogen bijkomen.”

Oostende zal nog geen beslissing nemen over de activiteiten deze zomer. Collega burgemeester Steve Vandenberghe van Bredene stelde vandaag al voor om alle activiteiten te schrappen. “Daarvoor is het nog te vroeg. We moeten eerst bekijken hoe de situatie evolueert en dan kunnen we bekijken wat er al dan niet kan doorgaan deze zomer. Alle grote evenementen werden al geschrapt.”