Enorme buit bij inbraken op bedrijvenpark Biekorf: “Alles wat los stond, is meegenomen. Ze waren zeker twee uur bezig” Bart Boterman

12 mei 2020

14u34 4 Oostende Voor tienduizenden euro’s aan elektronica, gereedschappen en bouwmateriaal is gestolen bij inbraken in de loodsen van twee ondernemingen in bedrijvenpark Biekorf in Oostende. Een daarvan is loodgietersbedrijf ANCIA. “Nagenoeg alles wat los stond, is meegenomen. Mijn bedrijf is voor minstens 30.000 euro bestolen, om nog maar te zwijgen van het verlies van persoonlijke bezittingen”, zegt zaakvoerder Jeroen Anseeuw (48).

De inbraak gebeurde al in de nacht van zaterdag op zondag, maar is pas maandagmorgen vastgesteld, toen Jeroen de werkweek zou aanvatten. De inbrekers forceerden de toegangsdeur. “Allerhande dure gereedschappen zijn verdwenen, maar ook enorm veel materiaal om te verwerken. Het gaat onder meer om boilers, kranen, pompen, radiatoren, mengcircuits, koperleidingen, koelleidingen en allerhande elektronica. Alles was besteld voor klanten en stond voorlopig gestockeerd om binnenkort geplaatst te worden. Dit is een enorme financiële kater”, zegt Jeroen, de broer van eerste schepen Björn Anseeuw.

Sleutels van kluis, Porsche, motorboot en oldtimers

Volgens Jeroen zijn de dieven twee uur binnen geweest om alles over te laden. “Alles van waarde dat los stond, is meegenomen.” Maar ook heel wat van zijn privébezittingen zijn verdwenen. “Ik ben verzamelaar van Flandria-bromfietsen en heb negen stuks. Ook daarvan zijn er twee verdwenen. Tevens is mijn sleutelbos gestolen met onder meer de sleutels van mijn kluis, Porsche, motorboot en oldtimers.”

In de paasvakantie heb ik mijn bewakingscamera’s verwijderd om de gevel opnieuw te schilderen. Ik vond nog niet de tijd om de camera’s opnieuw op zijn plaats te hangen. Een jammerlijke samenloop van omstandigheden Jeroen Anseeuw, zaakvoerder loodgietersbedrijf ANCIA

“Gelukkig hebben ze de kluis niet open gekregen. Zelfs een kunstwerk van Hannes D’Haese is weg. Het is ongelofelijk dat ze dit alles zomaar ongezien konden opladen en meenemen”, aldus Jeroen.

De ondernemer had nochtans camerabewaking. “Maar in de paasvakantie heb ik de camera’s verwijderd om de gevel opnieuw te schilderen. Ik vond nog niet de tijd om de camera’s opnieuw op zijn plaats te hangen. Het is een jammerlijke samenloop van omstandigheden. Zelfs de doos met de camera’s is gestolen”, aldus Jeroen Anseeuw.

Behalve ANCIA is ook een naastgelegen klank- en lichtbedrijf in dezelfde mate getroffen. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse en vond er dezelfde sporen. De zaak zit volop in onderzoek.