Enkele samenscholende jongeren betrapt, twee zaken verplicht gesloten: “Tevreden dat overgrote meerderheid zich aan maatregelen houdt” Bart Boterman

19 maart 2020

13u59 0 Oostende In Oostende zijn al een beperkt aantal jongeren geverbaliseerd in het kader van het samenscholingsverbod, namelijk op een speelplein en het skatepark in de Velodroom. Ook twee handelszaken werden gesloten door de politie. “Het gaat om een heel beperkt aantal interventies. Ik ben erg tevreden over het feit dat het overgrote deel van de bevolking zich houdt zich aan de maatregelen”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open Vld).

“Het lijkt er voorlopig op dat iedereen zich aan de maatregelen houdt, uitgezonderd van een klein aantal gevallen. Zo zijn twee zaken verplicht gesloten, namelijk een tapijtenwinkel en hondentrimsalon. Op een speelplein en het skatepark hadden zich woensdagnamiddag enkele jongeren verzameld, maar dat was snel opgelost. Ik vermoed dat nagenoeg iedereen de boodschap nu wel begrepen heeft”, vertelt Tommelein. Voor de politie was het een zeer rustige nacht. Ook over samenscholingen aan nachtwinkels bijvoorbeeld, waren er geen meldingen. “Ik ben tevens enorm opgezet met de inzet van heel veel mensen in onze stad, zowel burgers, hulpverleners, onze eigen stadsdiensten en de politie”, aldus de burgemeester. Of de individuen en handelszaken ook een boete krijgen voor het niet naleven van de federale maatregelen, zal later afhangen van het parket. Allicht zal de politie nog enkele keren een kijkje gaan nemen aan het skatepark in de Velodroom.