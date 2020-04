En weer pakt GO! Athena uit met nieuwe opleiding: na skaten nu ook muziekopleiding EduMusic Timmy Van Assche

19 april 2020

13u58 0 Oostende GO! Athena staat al bekend voor haar opleidingen EduSport, maar breidt haar opleidingsaanbod vanaf volgend schooljaar verder uit met EduArts. Binnen deze kunstopleiding wordt muziek de eerste pijler onder de noemer EduMusic. De bekende pianist Bas Bulteel wordt coördinator.

Eerst dit: Athena bundelt drie campussen. Zo heb je GO! Pegasus in de Steensedijk, waar de eerste en tweede graad van het middelbaar onderwijs zijn ondergebracht. De derde graad, een voorbereiding op het hoger onderwijs, bevindt zich in de zogenaamde Highschoool Centrum in de Spilliaertstraat. Een derde speler is sportcampus GO! Olympus in de Schapenstraat. Hier kan je de intussen bekende EduSport-opleidingen volgen. Hier wordt klassiek onderwijs uitgebreid met specifieke uren sport, gaande van basket tot voetbal en volleybal en tennis. Recent werd ook skateboarden aan dat rijtje toegevoegd. Het aanbod wordt nu dus verder uitgebreid met EduArts, waarvan EduMusic een eerste pijler vormt. Hiermee wil de school inspelen op de groeiende vraag naar kunst- en muziekopleidingen. Het recept en de filosofie blijven hetzelfde: aanvullend op het traditioneel onderwijs worden extra lesuren muziek aangeboden, zodat scholieren kunnen kiezen voor én hun studies én muziek.

Unieke opleiding

EduMusic zal zowel in Pegasus als Centrum worden aangeboden. Athena maakte haar nieuwe opleiding bekend via een filmpje op haar Facebook-pagina. Daarin legt Bas Bulteel, al actief aan het conservatorium en laureaat van de Klara Muziekprijs, haarfijn uit wat de doelstelling is. “EduMusic is de perfecte ondersteuning en aanvulling voor wie al muziekles volgt. Binnen het lessenrooster is er ruimte voor meer oefentijd, zodat muzikaal talent beter en sneller kan ontwikkelen. We zorgen voor professionele coaches en topmuzikanten voor de beste begeleiding. Ik zal in eerste instantie alles in goeie banen leiden", zo vertelt Bas Bulteel. “Die begeleiding gebeurt zowel individueel, in groep als online. Via het unieke Belgische platform Musicmasterclasses.be krijgen studenten toegang tot videocursussen, en instructievideo’s en ‘tips & tricks’ op maat. Info en inschrijvingen: www.athenaoostende.be/inschrijven.