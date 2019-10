En plots staan de tramsporen in de brand Bart Boterman

29 oktober 2019

10u57 12 Oostende Een opvallend beeld, dinsdagmorgen iets voor 9 uur in de Dokter Eduard Moreauxlaan in Oostende. Uit de tramsporen verschenen vlammen van zo’n 30 cm hoog. Een tramchauffeur hield halt en sloeg alarm.

Een team van De Lijn was als eerste ter plaatse en bestreed het vuur met een poederblusser. Daarna nam de brandweer het over. “We hebben nog geblust en zagen door de warmtecamera dat de brandhaard nog meer dan honderd graden had. Het gaat vermoedelijk om een stroomkabel voor de bovenleidingen, die onder de sporen door loopt en beschadigd is. Dat heeft mogelijk voor kortsluiting en brand gezorgd. Maar de precieze oorzaak wordt verder onderzocht door de mensen van De Lijn”, zegt brandweerluitenant Dany Quyo.

De stroom er is nu uitgeschakeld en de sporen worden opengebroken om de kabel bloot te leggen. “Het tramverkeer verloopt nu over enkel spoor. In principe zullen de reizigers hier geen hinder van ondervinden", weet woordvoerster Sonja Loos van De Lijn nog.