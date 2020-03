En plots spuit het water als een geiser uit het voetpad Bart Boterman

31 maart 2020

14u21 0 Oostende Het was een opvallend zicht dinsdagmiddag in de Oostendse Vuurtorenwijk, op de hoek van de Dr. Eduard Moreauxlaan en de Thomas Van Loostraat. Vanaf 13 uur spoot het water er plots meters hoog de lucht in, vanuit het voetpad. Precies een geiser.

De oorzaak ligt bij een defecte ondergrondse hydrant, waarmee de brandweer water kan aftappen om te blussen. Wellicht heeft de hydrant het begeven door slijtage, al is vandalisme ook mogelijk. Het incident zorgde voor beperkte wateroverlast. De brandweer is ter plaatse om wateroverlast in te dijken en de watermaatschappij om het waterlek te dichten. Intussen is de situatie onder controle en de watertoevoer afgesloten.